Perché scegliere un pellet di qualità

Materiale: per espletare al meglio le sue funzioni, ovvero facilitare la combustione, il pellet deve essere costituito principalmente da segatura, scarti organici e in alcuni casi cenere. La forma deve essere cilindrica e, in ossequio alla normativa di legge, è opportuno sia grande massimo 30 millimetri, con le estremità spezzate. Per comprendere a fondo l’importanza di questo aspetto è importante ricordare come vengano prodotti i pellet: tutto parte dalla pressatura del legno e dei residui della lavorazione di quest’ultimo – segatura e trucioli – che, al termine del processo, vengono divisi in piccolo cilindri delle dimensioni sopra indicate. È quindi esclusa la presenza di materiali chimici poiché l’unico additivo naturale utilizzato è l’amido (o la farina) che garantisce migliore compattezza al prodotto finito.