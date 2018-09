Sabato 13 ottobre, alle ore 15.30, alla Palazzina della Cultura si terrà un laboratorio artistico per bambini: Piccoli stampatori crescono, la xilografia con Anny Ferrario.

Si prepareranno sagome in linoleum e altre supporti che poi verranno inchiostrati con il rullo e stampati a cucchiaio.

Appuntamento alla Palazzina della Cultura, via Verdi, a Daverio. Il laboratorio è gratuito ed è per bambini dai 6 anni in su.

Iscrizione necessaria entro il 9 ottobre (max 20 bambini)

Per iscrizioni: Biblioteca comunale di Daverio,

tel.0332 949004 e-mail biblioteca.daverio@gmail.com

(I laboratori sono realizzati grazie al contributo di GOGLIO s.p.a. Si prega di avvertire se impossibilitati a partecipare)