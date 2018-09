Polpette avvelenate per le strade, il comune: “Usate la museruola”

Il Comune della Città di Saronno informa che da oggi verranno affissi, in Via Giulio Cesare di Cascina Ferrara e nelle vie limitrofe, avvisi alla cittadinanza affinché venga prestata la massima attenzione in quanto di recente è stata ritrovata una polpetta contenente veleno nocivo per gli animali domestici.

Il ritrovamento è stato effettuato da un cittadino che subito dopo si è recato presso l’ATS di Busto Arsizio per farla analizzare. I controlli hanno dato esito positivo e immediatamente sono scattate le misure di sicurezza messe in campo dall’Amministrazione.

In questo periodo la Polizia Locale ha costantemente monitorato la zona senza mai riscontrare casi analoghi. Allo stesso tempo non sono pervenute nuove denunce di ritrovamenti simili. L’amministrazione comunale consiglia ai proprietari di cani di utilizzare la museruola.

«Mettiamo in campo –ha detto il sindaco Alessandro Fagioli– tutte le misure affinché si possano tutelare i nostri amici a quattro zampe. Così come stiamo e continueremo a perseguire coloro che aumentano il degrado urbano, non raccogliendo gli escrementi dei loro cani, allo stesso modo è nostra intenzione tutelare i nostri ‘amici’ animali».