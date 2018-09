Pro Patria, open day per la squadra femminile

Sabato 22 settembre e sabato 6 ottobre, dalle ore 17 alle ore 19, le porte dello stadio “Speroni” saranno aperte a tutte le bambine fino ai 12 anni (nate dal 2006 in poi) che vorranno partecipare agli open day organizzati da Aurora Pro Patria.

La società biancoblu sta formando le squadre giovanili per ragazze e aprirà i cancelli dello stadio di via Ca’ Bianca per selezionare le giovani calciatrici.

Un primo open day si è tenuto nello scorso luglio.