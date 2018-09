Promozione, poker per Vergiatese e Olimpia

Prima giornata di campionato per i dilettanti. In campo dall’Eccellenza alla Terza Categroia, la prima domenica del pallone non ha risparmiato emozioni.

PROMOZIONE

Partono con un poker Vergiatese e Olimpia: i granata di mister Cavicchia (foto) passano 4-1 a Uboldo, vittoria casalinga invece per i tresiani 4-2 contro la Guanzatese. Tre punti in saccoccia anche per il Morazzone grazie al 3-1 sulla Rhodense, per l’Fbc Saronno, corsaro 2-0 a Lentate, e per la Besnatese , vittoriosa 2-1 a Solaro. Il Gavirate esce sconfitto a testa alta da Meda contro la contro una pretendente per il primo posto finale, il Fagnano esordisce invece con una sconfitta 2-1 a Muggiò. Il Cob 91 sfrutta al meglio il turno serale per sconfiggere 4-1 la Base 96.

CLASSIFICA: Cob 91, Vergiatese, Morazzone, Olimpia, Fbc Sarnno, Besnatese, Muggiò, Meda 3; Fagnano, Solaro, Gavirate, Guanztaese, Lentatese, Base 96, Uboldese, Rhodense 0.

PRIMA CATEGORIA

Senza pareggi anche il Girone A di Prima. Parte forte il Gorla Maggiore che si abbatte 5-0 sul Brebbia- Vittorie interne per il Cas sul Tradate 1-0, per il Cantello Belfortese sulla Valceresio 3-0 e per la Folgore Legnano sul Luino Maccagno 3-1. Fanno il colpo esterno la Solbiatese Insubria, 2-0 in casa dell’Antoniana, la Vanzaghellese, 2-1 sul campo del San Marco, e l’Aurora Cantalupo, 3-2 contro il Tre Valli. Stasera il posticipo tra Ispra e Arsaghese.

CLASSIFICA: Gorla Maggiore, Cantello Belfortese, Folgore Legnano, Solbiatese Insubria, Aurora Cantalupo, Vanzaghellese, Cas Sacconago 3. Arsaghese, Ispra, Tre Valli, San Marco, Tradate, Luino Maccagno, Antoniana, Valceresio, Brebbia 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Il colpo della prima giornata lo fa la Kolbe che passa 1-0 sul campo della CrenneseGallaratese. Basta una rete all’Arnate, al Lonate Pozzolo e al Beata Giuliana per battere, rispettivamente, Canegrate, Bienate e Gorla Minore. Colpi esterni per la Borsanese, 4-3 in casa dell’Airoldi, e per l’Olgiatese, 3-2 a Samarate. Segno “X” tra Fiamme Oro Ferno e Rescaldinese (1-1) e tra Virtus Cantalupo e Pro Juvertute (0-0).

CLASSIFICA: Borsanese, Olgiatese, Arnate, Beata Giuliana, Lonate Pozzolo, Kolbe 3; Fiamme Oro Ferno, Rescaldinese, Pro Juventute, Virtus Cantalupo 1; Airoldi, Samarate, Bienate, Canegrate, CrenneseGallaratese, Gorla Minore 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Partenza turbo per Cuassese e Laveno Mombello, che stendono 4-1 rispettivamente Sommese e Sumirago. Buon inizio anche per il San Michele, che regola 3-0 il Cairate, e per il Bosto, 3-1 alla Calcinatese. Vittoria esterna per il San Luigi, 2-1 a Induno Olona. Vittoria di misura per la Lavena Tresiana, 1-0 alla Ternatese, pareggi invece in Buguggiate – Caravate (1-1) e Ceresium – Lonate Ceppino (2-2).

CLASSIFICA: Cuassese, Laveno Mombello, Bosto, San Luigi, Lavena Tresiana 3; Ceresium Bisustum, Lonate Ceppino, Buguggiate, Caravate 1; Ternatese, Calcinatese, Sommese, Sumirago, Cairate 0.

TERZA CATEGORIA

Cifra tonda per la Jeraghese, che parte con un 10-0 sul campo del Molde. Larga vittoria anche per il Cuvio, 6-1 al Casbeno, e per il Coarezza, 6-0 sul campo della Casport. Tre punti anche per la Malnatese, che supera 3-1 l’Eagles, e per la Pro Cittiglio grazie al 4-1 sul campo del Don Bosco. Di misura il Rancio sul Fulcro Travedona (2-1), mentre pareggiano 1-1 France Sport e Casmo e 2-2 Angerese e Olona.