Prossimi appuntamenti della libreria Ubik

Gli incontri letterari alla Libreria Ubik di Varese proseguono sabato 8 settembre, alle ore 18:00, con la presentazione del saggio Le vergini giurate di Barbara Mazzon. Condurrà Raffaella Colombo. In occasione dell’incontro verranno esposte le fotografie di Valentina Stefanelli, contenute nel volume.

Ancora oggi in Albania, donne fragili e combattive vengono obbligate ad abbandonare la propria femminilità per ottemperare al ruolo riservato agli uomini in società maschiliste. Il diventare Vergine Giurata non si limita al taglio maschile dei capelli o all’avvolgere il seno in strette bende. Rinunciare alla propria femminilità significa avere la forza di schiacciare le proprie pulsioni e la propria natura femminile, caricandosi non solo dei diritti ma anche del peso dei doveri riservati agli uomini. Che sia dettato da un’imposizione della famiglia – legata al bisogno di un erede maschio – o dalla rivendicazione personale di libertà, l’annientamento personale si presenta come unica strada, possibile e necessaria, per il riconoscimento sociale. Libertà e autodistruzione si fondono, quindi, in figure svuotate di senso, imprigionate in un processo di “autodeterminazione inversa” in cui le Vergini Giurate si oppongono alla società pur rimanendovi all’interno. È così che la forza di reprimersi si trasforma nel diritto di contare.

Barbara Mazzon nata a Varese nel 1994, dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico Galileo Ferraris ha deciso di far maturare i propri interessi iscrivendosi alla Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano dove si è laureata con il massimo dei voti cum laude nel dicembre del 2016.

Inoltre, mercoledì 12 settembre, alle ore 19:00, presso lo spazio Roda di Gavirate, sarà presente Enrico Giovannini con il saggio “L’utopia sostenibile”, edizione Laterza.

Condurrà l’incontro Vittorio Malagutti, inviato speciale del Gruppo Editoriale l’Espresso. Discuteranno con l’autore: Davide Galimberti, sindaco di Varese, Rossella Locatelli, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso università dell’Insubria, e Vincenzo Salvatore, ordinario di Diritto Internazionale presso università dell’Insubria. Per partecipare è indispensabile scrivere a: francesca.campolongo@ec.europa.eu

Per costruire un futuro migliore ci serve un’utopia. Un’utopia sostenibile. È la via maestra che Enrico Giovannini indica per il raggiungimento entro il 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’ONU. Fame, salute, acqua, povertà, energia, infrastrutture, occupazione, disuguaglianze, clima, pace, istruzione sono questioni che si affrontano solo con un pensiero integrato e il concorso di forze politiche, economiche e sociali. Continuare a pensare e ad agire come nel passato vuol dire far precipitare il nostro mondo in una profonda crisi ambientale, economica, sociale. È richiesto l’impegno di tutti e un profondo cambiamento del modo in cui leggiamo e affrontiamo i problemi che ci circondano.

Enrico Giovannini ha fondato nel febbraio 2016 l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, di cui è portavoce. Insegna Statistica economica all’Università di Roma Tor Vergata e Public management alla LUISS. È stato direttore delle Statistiche dell’OCSE, presidente dell’Istat e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Letta. È membro della Commissione sul futuro del lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Tra le sue pubblicazioni, Le statistiche economiche (Il Mulino 2006) e Scegliere il futuro. Conoscenza e politica al tempo dei Big Data (Il Mulino 2014).