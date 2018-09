Riapre il Closlieu di via Limido

Il Closlieu secondo il pensiero di Arno Stern è uno “spazio protetto in cui esprimersi liberamente”, con 18 colori e infinite combinazioni per dipingere, adatto a bambini dai 3 ai 99 anni. Segue questa filosofia il Closlieu gestito da Sara Rullo che riapre le porte giovedì 13 settembre, al civico 2 di via Limido.

“Frequentare settimanalmente il Closlieu porta a migliorare l’autostima, la concentrazione, a vivere dei momenti felici di libera espressione attraverso i colori” scrive la Rullo nell’invito a partecipare che è rivolto a tutti: ai bambini che prendono il gioco molto seriamente il gioco, ai genitori attenti, agli adulti felici o che vogliono riscoprirsi bambini.

Durante l’apertura straordinaria di giovedì 13, dalle ore 17 alle 19.30 saranno fornite informazioni, risposte e consegnato il calendario degli incontri 2018/2019.

Per organizzare meglio piccoli gruppi di condvisione è richiesta la prenotazione scrivendo a sara.rullo@gmail.com oppure telefonando al 349 3471141.