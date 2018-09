Ricercate in Germania per furto, arrestate a Gallarate

Ieri sera una pattuglia della squadra Volante del Commissariato di Polizia di Gallarate in servizio di controllo del territorio ha fermato due giovani donne straniere, una ventitreenne ed una diciassettenne, trovate in possesso di generi alimentari rubati poco prima in un negozio interno a un centro commerciale della città.

Le donne, in compagnia di due bambini di 2 e 18 mesi, sono state accompagnate negli Uffici del Commissariato per ulteriori accertamenti e dagli stessi è emerso a carico della diciassettenne, madre dei due minori, un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità tedesca.

I poliziotti dopo aver provveduto ad affidare i minori ad un parente, e dopo aver fatto le debite segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni di Milano, hanno tratto in arresto la diciassettenne ritenuta l’autrice di svariati furti commessi in Germania. Le due donne sono state inoltre denunciate alla Procura della Repubblica del Tribunale di Busto Arsizio per furto di generi alimentari.