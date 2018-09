Rovera a Magny Cours vuole rovinare la festa ai francesi

A quasi due mesi dall’ultimo appuntamento, riparte dal circuito di Magny-Cours la Porsche Carrera Cup France, il monomarca transalpino legato alla casa di Stoccarda nel quale un pilota di Varese, Alessio Rovera, è tra i principali pretendenti alla vittoria finale.

Rovera si trova attualmente in seconda posizione (tra l’altro è primo anche nel challenge italiano, pur non partecipando a tutte le gare: nel weekend intanto si corre a Vallelunga) ed è pronto a lanciare la sfida al leader, il francese Andlauer, e agli altri pretendenti al trono a partire dal turco Güven, ora terzo.

Quello di Magny-Cours – tracciato a lungo inserito nel calendario di Formula Uno – è il quarto appuntamento del campionato (come gli altri si articola su due diverse gare) e si disputa tra venerdì 7 e domenica 9 settembre. Il 23enne pilota varesino avrà tra le mani il volante della Porsche GT3 Cup allestita dallo Tsunami RT, il team italo-ucraino con il quale Rovera sta gareggiando da tempo, con ottimi risultati.

Il cammino d’Oltralpe di Rovera è stato fino a qui esemplare: due vittorie (gara1 a Spa, gara2 a Digione), tre podi e una pole position per un totale di 103 punti, sei in meno di Andlauer. In Borgogna però c’è la possibilità di migliorare ulteriormente lo “score”: gara 1 è in programma alle 17,45 di sabato mentre gara 2 scatta domenica alle 14,05.

«Mi aspetto un evento molto combattuto, come è accaduto a Digione – spiega Rovera alla vigilia – Questa è una pista che i francesi conoscono benissimo, però noi abbiamo disputato il test a inizio anno e da quel momento siamo migliorati. Credo potremo giocare le nostre carte anche a Magny-Cours. Per quanto mi riguarda sono pronto, mi sono allenato e, con la squadra, ho svolto un test a Franciacorta nel quale ho ripreso in mano la vettura e provato un paio di soluzioni tecniche per tornare subito al limite».