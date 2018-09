Ruba una giacca e aggredisce gli agenti, arrestato

Refurtiva in mano e botte agli agenti che hanno tentato di fermarlo.

È successo nella mattinata di sabato 8 settembre, quando due nordafricani sono stati sorpresi dall’addetto alla vigilanza del negozio UPIM di Varese mentre cercavano di uscire dal negozio con della merce rubata. Mentre uno dei due, vistosi scoperto, si è fermato appena dopo la barriera antitaccheggio, l’altro M.R., cittadino marocchino di anni 38 già noto alle Forze dell’ordine, ha cercato di dileguarsi di corsa con la giacca appena rubata.

Purtroppo per lui l’addetto alla sicurezza è riuscito a raggiungerlo dopo pochi metri: lo straniero a quel punto ha cercato di aprirsi la strada colpendo il vigilante con calci e pugni.

Una pattuglia della Polfer, notando l’arrivo dei colleghi della Volante, ha raggiunto il luogo dove M.R. era stato fermato, contribuendo a bloccarlo.

Il vigilante ha riportato delle lesioni al volto, alla mano ed agli arti inferiori. M.R. è stato quindi tratto in arresto per rapina impropria mentre l’altro complice, un tunisino di 57 anni, è stato invece denunciato a piede libero per il reato di tentato furto aggravato di 4 paia di calze.

Quest’oggi è stato celebrato il processo con rito per direttissima nel corso del quale il Giudice ha convalidato l’arresto del marocchino rinviandolo a giudizio.