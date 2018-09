A scuola di teatro con Culturando

«Il teatro? Un gioco importante per crescere»: non cambia il motto con cui «Culturando», realtà associativa che ha tra le proprie finalità l’educazione e la formazione dei giovani nell’ambito delle attività connesse al mondo dello spettacolo, presenta la sua scuola multidisciplinare di teatro «Il cantiere delle arti». Ma per la stagione 2018/2019 cambia la sede delle attività, con uno spostamento dei corsi di recitazione da Busto Arsizio a Gallarate.

Dopo il successo degli spettacoli «C’era una volta…Gioachino Rossini» (maggio 2017) e «(S)canovacci – In viaggio nel tempo e nello spazio con le maschere della Commedia dell’arte» (maggio 2018), che sono andati in scena al teatro Manzoni di Busto Arsizio con il coinvolgimento complessivo di oltre una cinquantina di bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, da venerdì 21 settembre «Culturando» inizia una nuova collaborazione con la Palestra Gallaratese, prestigiosa realtà del Varesotto fondata nel 1876 e da sempre attenta alle interazioni tra il teatro e le varie arti e discipline dello sport.

«Il teatro è…» è il tema scelto come filo rosso per questa edizione dei corsi insieme con sei parole chiave che rappresentano, secondo lo staff di «Culturando», i differenti modi di approcciarsi al palcoscenico e al linguaggio, immediato e coinvolgente, del teatro praticato da parte delle varie fasce d’età: «Gioco e scoperta» per i più piccoli, «Amicizia e creatività» per i ragazzi e gli adolescenti, «Emozioni e cultura» per gli adulti.

Ad avviare le attività sarà, nel pomeriggio di venerdì 21 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, l’open day di presentazione del corso «I piccoli attori», riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Il progetto pensato per gli studenti delle scuole primarie si propone come un percorso di avvicinamento all’ABC del mondo della scena e fornirà, in maniera ludica, agli iscritti i primi rudimenti di recitazione e uso della voce, mimica ed espressività corporea.

Nei primi mesi sono previste lezioni con giochi di relazione e di fiducia, improvvisazioni corali ed individuali, lettura animata di racconti e fiabe dal mondo e semplici esercizi di scrittura creativa; gli iscritti si cimenteranno, quindi, nell’allestimento del saggio-spettacolo di fine anno, sperimentando concretamente come il teatro possa essere un modo divertente ed efficace per comunicare cultura e tradizioni e per veicolare messaggi importanti.

Un progetto quasi identico -sempre improntato alla formazione dello spettatore di domani, un futuro uomo o donna che sia curioso, propositivo e mentalmente aperto- ha il corso «Attori in erba», riservato ai ragazzi e agli adolescenti dai 12 ai 18 anni, la cui lezione di prova si terrà sempre venerdì 21 settembre, dalle ore 18.45 alle ore 20.15.

Da «Culturando» fanno sapere che sia per i bambini che per i ragazzi e gli adolescenti l’esperienza teatrale è uno strumento utile per il loro sviluppo psico-fisico: li facilita a esprimere le proprie emozioni, accresce l’autostima, insegna il senso di condivisione con gli altri, stimola la fantasia e la creatività, migliora la percezione dello spazio e acuisce il senso estetico.

Un corso di teatro si rivela, inoltre, particolarmente utile nella formazione di adolescenti e preadolescenti: mettersi alla prova, sconfiggere paure, rischiare vittorie e sconfitte, lavorare in gruppo superando la propria individualità sono, infatti, momenti preziosi per lo sviluppo psico-fisico dei più giovani e ne strutturano il carattere, rendendolo cioè contemporaneamente libero e disciplinato.

Il progetto di scuola teatrale pensato da «Culturando» per la Palestra Gallaratese si completa con un corso di recitazione per persone dai 18 anni in su, dal titolo «Adulti in scena», finalizzato non tanto alla formazione attoriale quanto all’acquisizione di una maggiore sicurezza nel parlare in pubblico e di un modo più efficace di gestire la propria comunicazione verbale. L’open day di presentazione si terrà nella mattinata di sabato 22 settembre, dalle ore 10.30 a mezzogiorno.

Accanto a una parte più teorica, che permetterà di apprendere nozioni basilari di dizione e tecniche di recitazione (improvvisazione, immedesimazione, straniamento, etc.), il corso consentirà agli iscritti di mettere in gioco tutte le potenzialità creative ed emotive personali attraverso esercizi, individuali e di gruppo, sull’uso dello spazio e sulle relazioni corpo-spazio, sull’ attenzione all’ascolto, sulla costruzione del personaggio e il racconto scenico, nonché lavori di scrittura creativa.

Agli iscritti verranno, inoltre, forniti anche brevi appunti di storia del teatro e dello spettacolo, dalle origini ai giorni nostri, con particolare attenzione alla Commedia dell’arte, al teatro elisabettiano e alla drammaturgia contemporanea, che racconta i tormenti dell’uomo e le incertezze del futuro, come ben documentano i lavori di Luigi Pirandello, Bertolt Brecht, Samuel Beckett ed Eugène Ionesco.

I corsi sarannno tenuti dagli attori Davide De Mercato (recitazione, animazione, dizione), Gerry Franceschini (regia e recitazione), con la collaborazione sporadica di Stefano Montani (animazione per bambini) e Annamaria Sigalotti (scrittura creativa e analisi del testo).

Per maggiori informazioni e per iscrizioni alle lezioni di prova è possibile contattare la Palestra Gallaratese ai numeri 0331.792164 e 334.6013393 o all’indirizzo e-mail info@palestragallaratese.it. La palestra è aperta al pubblico con i seguenti orari: lunedì-venerdì, ore 9.00-14.00 e ore 15.30-22.00; sabato ore 10.00-17.00.