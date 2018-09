Seconda edizione per la Fiera del Disco

Sabato 29 e domenica 30 settembre le sale del Museo del Tessile ospiteranno la seconda edizione della Fiera del Vinile e del Vintage di Busto Arsizio.

Double Side e Soundtracks, due realtà locali attive da anni nell’allestire eventi e nel promuovere la cultura musicale, hanno unito le forze e coinvolto decine di espositori per un evento in grado di soddisfare ogni palato: dal più raffinato collezionista, al curioso appassionato, dal fanatico di vintage e memorabilia, a chi è sempre in cerca di buoni affari di seconda mano.

Varrà la pena andare alla fiera anche solo per ammirare il materiale presente, veri e propri oggetti di culto oppure semplici ricordi con il fascino del tempo! Nelle due sale (gemella e feste) del museo saranno ben 35 gli espositori che oltre ai vinili, proporranno cd, dvd, gadget musicali e tanto altro.

Non mancherà la musica del vivo, una delle novità di quest’anno: sabato 29, dalle ore 21.00, ospiti di questa nuova edizione saranno gli RWM Bluesy Music And More, un interessantissimo trio già noto per aver partecipato al SoundTracks Blues Festival, che interpreterà brani musicali di grandi autori, soprattutto blues, ma non solo, e composizioni proprie.

Il tutto a partire dalle ore 14.00 di sabato e dalle ore 10.00 di domenica, con ingresso gratuito, con servizio ristoro per tutta la durata dell’evento.

È inoltre aperto a tutti l’invito a portare dischi, libri e materiale vario da scambiare con gli espositori.

“Dopo il successo della prima edizione, sono certa che questa iniziativa porterà in Città e al museo ancor più appassionati – osserva l’assessore allo sviluppo del territorio Paola Magugliani – l’interesse per il vinile non tramonterà mai e noto che sta tornando di moda anche tra i giovani. Sarà garantita la qualità delle proposte e non mancherà la possibilità di far valutare i dischi che si hanno a casa, sarà una bella fiera anche per le opportunità di incontro, di confronto e di scambio di opinioni”. L’assessore ha anche annunciato che la fiera diventerà un appuntamento fisso del calendario cittadino degli eventi con due edizioni, una autunnale e una primaverile. Da sottolineare infine che gli organizzatori promuoveranno anche una raccolta fondi per un’iniziativa solidale.

Orari:

sabato dalle 14.00 alle 23.00

domenica dalle 10.00 alle 18.30

Ingresso libero.

Contatti:

info@fieradeldisco.com

388 8262495.