Sicurezza, i carabinieri in Fiera: “Non aprite a nessuno”

Negli oratori e in biblioteca, nei piccoli Comuni come nei luoghi di passaggio dove le persone vanno per ditrarsi e magari anche apprendere qualche buon consiglio: per questo i carabinieri della compagnia di Varese hanno incontrato in un momento formativo voluto dai vertiti provinciali dell’Arma, i tanti visitatori della Fiera di Varese.

Tema: la sicurezza domestica, intesa come quell’insieme di buone pratiche per difenderla e rendere la propria dimora un posto in cui non far entrare sconosciuti, spesso col fine ultimo di rubare e sottrarre contanti e preziosi.

Consigli utili soprattutto alle fasce deboli della popolazione come gli anziani.

Così il comandante della compagnia dei carabinieri di Varese, il capitano Marco Currao, ha presenziato all’incontro tenutosi proprio in Fiera dove sono stati illustrati tutti i comportamenti da tenere se sconosciuti suonano alla porta per chiedere di entrare in casa.

Un’attenzione, quella rivolta ad anziani e soggetti a rischio, voluta e sottolineata dallo stesso colonnello Claudio Cappello, comandante provinciale dell’Arma che recentemente ha ribadito l’importanza della divulgazione delle buone pratiche da tenere di fronte a chi chiede di entrare in casa: «Nel dubbio chiamate il 112 e fateli aspettare fuori».