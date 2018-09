Strade e marciapiede, al via gli interventi in via Montenero e viale Ippodromo

Sono cominciati lunedì 3 settembre i lavori di asfaltatura in via Monte nero a Varese.

Da questa mattina gli operai stanno posizionando il cantiere che per i prossimi giorni consentirà di procedere alle operazioni di fresatura del vecchio asfalto e di posa del nuovo. Terminati i lavori in via Monte Nero si procederà anche all’asfaltatura di via Gozzi e di via Valverde.

Intanto questa mattina sono cominciati anche i lavori per la riqualificazione del marciapiede in viale Ippodromo, tra Largo Martiri della Libertà e viale Aguggiari. L’intervento consentirà la sostituzione dei vecchi cordoni con nuovi in granito, verrà rifatto il massetto e l’asfalto del marciapiede. Il nuovo percorso pedonale verrà dotato di scivoli e delle apposite predisposizioni per le persone ipovedenti.