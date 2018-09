Studenti all’opera per rendere il paese più pulito

«“Se le formiche si mettono insieme possono spostare un elefante, le persone insieme possono pulire il mondo”, così dice il manifesto di “puliamo il mondo” di quest’anno, ed è vero, se ognuno di noi capisce e si attiva in favore dell’ambiente possiamo stare tutti bene, e staranno bene i nostri figli . – afferma l’Assessore Alessandra Miglio – Come Assessore all’Ambiente ringrazio il Preside Fabio Giovanetti con il Professor Antonino Baratta che si sono attivati per partecipare a questa iniziativa internazionale, ringrazio anche di cuore il nostro Geometra Renato Parapini coordinatore della Protezione Civile locale. La Protezione Civile ha un ruolo essenziale nell’aiutare i cittadini quando l’incuria dell’uomo o la potenza distruttiva della natura, o entrambi, li mettono in difficoltà; tenere il territorio in ordine è importante anche ai fini della sicurezza, pulito significa anche conosciuto, perché osservato, se imparate a riconoscere i segni del degrado di una valle o di un corso d’acqua potrete condividere decisioni amministrative impopolari, volte a tutelare la sicurezza, e spero tanto che a qualcuno venga il desiderio di provare a fare il volontario nella Protezione Civile. Grazie anche al dirigente del Cfp Silvano Zauli, che sta collaborando con l’amministrazione creando opportunità per entrambi, alla cooperativa che ha seguito il percorso andando a prendere i sacchi riempiti».

Oggi gli studenti dell’Isis di Luino si sono impegnati a raccogliere i rifiuti cittadini a Luino e a Germignaga per l’iniziativa internazionale PULIAMO IL MONDO, una manifestazione importante che li coinvolge ogni anno.

La Protezione Civile li ha affiancati tutta la mattinata. I ragazzi si sono adoperati a pulire alcune zone della città fino anche a Germignaga, con il supporto di alcuni dipendenti del comune di Luino, tra cui il Geometra Massimo Brizzio che ha una conoscenza approfondita del territorio e di professori disponibili ad accompagnare i ragazzi, tra cui Antonino Baratta, sostenitore e promotore presso l’amministrazione comunale della iniziativa e Marco Fazio, nella doppia veste di Sindaco di Germignaga e di Professore.

Al termine della manifestazione i giovani allievi del Centro di Formazione Professionale hanno predisposto un gustoso ristoro al parcheggio di fronte all’istituto, grazie al sostegno della Coop locale e a quello di Carollo panetteria. -Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World , il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo organizzato da noi da Legambiente. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. “Puliamo il Mondo” rientra tra le iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.