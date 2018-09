Successi estivi per l’Avav di Luino

Successi internazionali per i velisti portacolori dell’Associazione Velica Alto Verbano di Luino che si sono distinti sui campi di regata della vicina svizzera.

Sul lago dei Quattro Cantoni, a Brunnen, si è disputata la Wind Week cui hanno preso parte due equipaggi nella classe H-Boat: al primo posto della classifica ha concluso l’equipaggio formato da Guido Bernardinelli con Flavio Favini e Tiziano Nava, mentre il team composto da Enrico Vaccaro, Enrico Negri e il presidente AVAV Giovanni Moroni ha terminato la sua prova al terzo posto.

Le imbarcazioni della classe H-Boat saranno in regata a Luino nei giorni 26/28 ottobre per la 2° Edizione H-BOAT ITALIAN OPEN 2018.

Anche la squadra agonistica giovanile ha avuto modo di mettersi in evidenza in acque elvetiche durante la 38a edizione della Coppa Roda organizzata dal Circolo Velico Lago di Lugano: i ragazzi della classe Optimist hanno conquistato il primo, Lorenzo Bogni, il terzo, Edoardo Bogni, il quarto posto, Filippo Camporeale della classifica finale.

Nel frattempo, a poco più di un mese dall’inizio, all’AVAV sono già iniziati i preparativi per il più importante appuntamento agonistico della stagione 2018: confermate le date – 12-14 ottobre – del Trofeo Lino Favini riservata alle imbarcazioni della classe Melges 24. Quest’anno giunge alla sua 15° edizione e sarà come sempre valido oltre che come ultima prova del circuito nazionale italiano, quale prova conclusiva del Circuito Europeo e assegnerà anche il titolo di campione svizzero.