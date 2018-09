Tre posti di servizio civile in Comune, scadenza il 28 settembre

Anche Samarate aderisce al bando di Anci che prevede l’inserimento di volontari del Servizio Civile all’interno della struttura comunale. La scadenza – come per molti altri progetti Scv – è per il 28 settembre e a Samarate i posti sono tre, «uno in biblioteca e due ai servizi sociali» spiega la vicesindaco Alessandra Cariglino.

«È un’opportunità per i ragazzi e anche un aiuto per il Comune». Nello specifico, il volontario impegnato nel settore cultura si occuperà sia di front office sia di back office all’interno della biblioteca: «Spero anche di trovare una persona appassionata» spiega Cariglino. Va notato che le domande sono già numerose (cinque) e che quindi la selezione sarà reale.

L’altro settore d’intervento è quello dei servizi sociali. «I volontari ai servizi sociali si occuperanno per trasporto minori e piccoli commissioni per gli anziani, anche in questo caso poi sarà impegnato in attività di back office» spiega l’assessore Nicoletta Alampi. In questo caso sono tre i candidati per quest’area.

Al di là dell’occasione per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni (33 ore settimanali, formazione durante l’anno, 433 euro di rimborso), il caso di Samarate mostra ancora una volta come il Servizio Civile rappresenti anche un reale contributo prezioso per l’ente, a fronte di carenze di organico. «Sono mesi un po’ di affanno» riconosce esplicitamente Alampi, «per due pensionamenti intervenuti in questi mesi».