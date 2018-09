Tutti i colori di Varese Orchidea alla Schiranna

Sarà da venerdi 28 fino a domenica 30 settembre la decima edizione di Varese Orchidea, la manifestazione patrocinata da ALAO (Associazione Lombarda Amatori Orchidee) in collaborazione con Associazione Florovivaisti Varesini.

Anche quest’anno l’appuntamento è in Via Pisna 1, sul lungolago della Schiranna, nella sede di Agricola Shop&Garden, che per l’occasione resterà aperta con orario continuato da venerdì 28 a domenica 30.

Varese Orchidea attira da sempre migliaia tra appassionati e curiosi del genere, con una mostra mercato e dei workshop dedicati: un’occasione per confrontarsi e contemplare esemplari provenienti da tutto il mondo.

Tra di essi, la “star nostrana” presentata quest’anno è un’orchidea che nasce e cresce sul lago di Como e non ha bisogno di vaso: si chiama “perla del lago“, ed è in mostra con le altre negli spazi di Varese Orchidea.