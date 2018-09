Un aperitivo d’autore con Ricki Ceratti

Venerdì 28 settembre alle 19 e 30 presso il Birbante (Viale Aguggiari 1) di Varese, Riccardo Ceratti (foto), autore del musical dedicato a Don Lorenzo Milani e cantatutore, si esibirà al pianoforte e voce proponendo alcuni brani del suo repertorio come “Tu credi al Paradiso”, “Questioni di chimica”, “Criminali” e la mitica “In culo agli operai”.

Ceratti, che è diplomato in pianoforte, ha lavorato per Ricordi e negli ultimi anni ha scelto di raccontare il suo tempo con grande impegno civile.