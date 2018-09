Un Sorriso per il Ponte: il centro città diventa una ludoteca

Domenica 30 settembre, dalle 10 alle 19.00, tutte le piazze del centro si trasformeranno in una grandissima ludoteca all’aperto. Torna, infatti, “Un sorriso per il Ponte” che per un giorno trasforma Varese nella città dei bambini.

Galleria fotografica Una giornata per il Ponte del Sorriso 4 di 21

Per il decimo anno, viene riproposta una manifestazione che, a ogni edizione, ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di famiglie e ha raccolto circa 200mila euro destinati dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso onlus ai progetti per i bambini in ospedale.

Una festa possibile grazie a molte realtà associative ed economiche del territorio, che contribuiscono ad organizzare le tantissime divertenti attrazioni che Il Ponte del Sorriso propone.

Sono una ventina i laboratori creativi che attendono i bambini, alcuni dei quali con materiali di riciclo, nell’ambito di Nature Urbane. Quest’anno i personaggi dei laboratori sono tratti da bellissimi libri illustrati, dai quali usciranno per promuovere la lettura. Ssarà allestito l’ospedale dei pupazzi dove i bimbi avranno modo di prendere confidenza con le pratiche sanitarie per superare la paura

Molti anche gli spettacoli, per tutti i gusti: teatrali, di alta magia, circensi, di fiabe, di animazione, di ginnastica ritmica ed esibizioni di obbedienza di cani.

Immancabile è il percorso di salvataggio dal fuoco che si conclude con un attestato di Pompieri per un giorno e imperdibili sono i gonfiabili, le bolle giganti e il truccabimbi.

In Piazza San Vittore è attesa la sempre più competitiva sfida tra gli aquilotti del tradizionale torneo di basket.

Un gustosissimi stand gastronomico e prodotti freschi da forno fatti al momento, soddisferanno i palati più esigenti.

Il tutto è contornato dalla simpaticissima presenza di clown, Supereroi, principesse e personaggi di favole e fumetti.

Una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, con un pensiero rivolto ai bambini ricoverati.

Il programma potrebbe subire piccole variazioni.

Ore 10.00

Apertura manifestazione “UN SORRISO PER IL PONTE” – piazza Monte Grappa – palloncini e clowns

Trenino lillipuziano – con partenza e arrivo in Piazza Montegrappa

Dalle ore 10.30 alle 19.00

Laboratori creativi – via Volta, via Marconi

Gonfiabili – piazza Repubblica

Truccabimbi – piazza Repubblica

Torneo minibasket AQUILOTTI – piazza San Vittore

Bolle giganti – piazza Repubblica

Ospedale dei pupazzi – piazza Battistero

Accademia dei pompieri – piazza Montegrappa

Supereroi con animazioni varie – piazza Repubblica e itinerante

Animazione clown – tutte le piazze

Dalle ore 11.00 PRANZO E CENA STAND GASTRONOMICI E BEVANDE

Salamelle, patatine e tanto altro – via Volta

Costine alla brace – via Volta

Pane, pizza e dintorni” – piazza Podestà

Ore 11.00

Spettacolo di animazione “Bula bula – piazza Montegrappa

Ore 15.00

Supereroi baby dance – piazza Repubblica

Dalle Ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle Ore 14.00 alle ore 18.00 ogni 45 minuti

Laboratorio esperienziale – via Marconi

Dalle Ore 15.00 alle ore 18.00 ogni mezz’ora

Fiabe animate – via Marconi

Ore 15.15

Spettacolo di ginnastica ritmica – Centro Commerciale “Le Corti”

Ore 15.30

Spettacolo di Gran Magia – piazza Montegrappa

Ore 16.00

Tutti al Circo – piazza Repubblica

Ore 16.30

Spettacolo di ginnastica ritmica – piazza Montegrappa

Supereroi baby dance – Centro Commerciale “Le Corti”

Ore 17.00

Spettacolo Tutti in pista. La magia del circo. – piazza Montegrappa

Ore 17.15

Spettacolo di cani – piazza Repubblica

Ore 18.00

Premiazioni torneo di minibasket Aquilotti – piazza San Vittore