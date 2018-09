Va a rinnovare il permesso di soggiorno ma finisce espulso. Non perché irregolare, ma in quanto pluricondannato per spaccio e rapina. Protagonista un cittadino albanese che aveva un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

L’uomo, un cittadino albanese di 34 anni, che si era presentato spontaneamente presso l’Ufficio immigrazione per ricevere informazioni in merito al suo permesso di soggiorno, in seguito al rilascio dello stesso, era stato più volte denunciato, arrestato e condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, evasioni dagli arresti domiciliari, favoreggiamento personale e rapina aggravata.

Tutti elementi che hanno convinto la Questura che si fosse di fronte a una “condotta incompatibile con una effettiva integrazione”: è scattata dunque la revoca del permesso di soggiorno, con immediata espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera. L’uomo aveva un permesso a tempo indeterminato e dunque difficilmente revocabile, essendo i casi tassativamente elencati e ricondotti a gravi violazioni di norme penali ovvero all’assenza prolungata e ingiustificata dal territorio nazionale. Per questo si è passati anche dalla convalida del provvedimento dinanzi al Giudice di Pace è stata “inevitabile, vista la gravità dei fatti contestati e la mancanza di vincoli familiari sul territorio nazionale”. L’uomo è stato poi espulso con volo da Malpensa.