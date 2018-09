“Vi racconto cos’è l’e-commerce e come portarlo nella vostra impresa”

Cos’è l’e-commerce? Come posizionarlo correttamente all’interno della propria organizzazione? Quali sono gli scenari nei quali sviluppare una strategia?

Sono domande alle quali per le imprese è sempre più fondamentale trovare risposta per non farsi travolgere da dinamiche di vendita che sempre più velocemente stanno cambiando i paradigmi dell’economia.

Seguendo questa esigenza è stato organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con i Digital Innovation Hub del territorio, il seminario divulgativo sull’innovazione digitale dal titolo “Web marketing e e-commerce: come creare un proprio negozio online e accelerare le vendite”.

GUARDA LA PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Un percorso che sarà strutturato in due incontri: il primo si terrà l’1 ottobre alle 9.30 al Centro Congressi Ville Ponti di piazza Litta 2 a Varese e il secondo il 15 e saranno tenuti da Roberto Fuso Nerini, esperto di comunicazione web e media digitali con un focus in particolare proprio sulla comunicazione.

«L’obiettivo che cercherò di perseguire sarà quello di dare alle imprese gli strumenti per comprendere uno dei fenomeni più importanti in questo momento – spiega Fuso Nerini presentando il convegno – un fenomeno che impatta sulle aziende che hanno l’esigenza di vendere ai consumatori finali e per il quale l’e-commerce può diventare un obiettivo importante: il digitale».

Implementare strategie di vendita e-commerce non è un percorso facile ma oggi diventa inevitabile fare i conti con le dinamiche di vendita online. «Nei due incontri – spiega l’esperto di innovazione digitale – capiremo come si posizione l’e-commerce nella propria organizzazione, quali sono le prospettive e le opportunità da un lato e quali gli oneri e le complessità dall’altro. Prenderemo in considerazione la logistica e l’organizzazione interna richiesta da un e-commerce, quali sono le strategie di posizionamento e visibilità online, l’importanza che riviste il mobile in tutte queste dinamiche, così come i social network che da strumenti di comunicazione diventano sempre di più dei social commerce da conoscere e sfruttare per non farsi travolgere».

Come sempre il convegno è aperto ad imprenditori e professionisti: «ogni settore che si prefigge come scopo finale la vendita di prodotti ai consumatori deve fare i conti con questi temi – conclude Neri Fusini -. Costruire ex novo un e-commerce non è semplice e può essere molto oneroso. Bisogna capire quando conviene farlo oppure quando conviene rivolgersi a piattaforme strutturate come Amazon, E-bay e tanti altri. L’importante, come dicevo, è cominciare a farci i conti perché oggi assistiamo alla crescita esponenziale dei clienti che acquistano online ma alla quale non corrisponde la crescita di imprese che vendono. E se è vero che questo accade perché non sempre è facile inserirsi in queste dinamiche è purtroppo vero che esiste ancora una riluttanza diffusa su questi temi».