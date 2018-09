Fugge con l’auto dopo aver investito e ucciso un cagnolino

Un automobilista ha invaso il marciapiede e ha investito un cagnolino uccidendolo. È accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 10 settembre in viale Borri a Varese al civico 300, all’altezza della BTicino. Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, non ancora identificato, alla guida di un’auto di grossa cilindrata ha sbandato e investito il povero maltese, un cane di piccola taglia, molto diffuso come animale da compagnia per la sua dolcezza e simpatia. Le due bambine che lo tenevano al guinzaglio sono rimaste letteralmente scioccate e alcuni automobilisti, alla vista del loro pianto disperato, si sono fermati per aiutarle e consolarle. Sul posto è stato chiamato anche un veterinario per accertare il decesso dello sventurato animale. (la foto è di repertorio)