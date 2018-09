Visit Veddasca è il primo profilo Instagram interamente dedicato alla Valle Veddasca, il secondo presente su Facebook.

L’idea nasce da Michela Postizzi, Francesca Saredi e Micaela Cattaneo, che insieme vogliono condividere le bellezze della Veddasca, a cui sono da sempre legate, con il maggior numero di persone possibile.

La valle Veddasca, divisa dal fiume Giona, parte del paese di Maccagno a risalire per Veddo, la frazione di Caviggia-Piantonazzo, Garabiolo, Cadero, Campagnano, Musignano, Graglio, Armio, Lozzo, Biegno, Forcora e le località di Monterecchio, Cangili e Fontane di Lozzo e si estende anche in territorio svizzero, toccando il paese di Indemini fino all’alpe di Neggia.

Del lato opposto del fiume Giona invece ci sono le località di Piero, Curiglia con Monteviasco, Viasco, Pradeccolo e Alpone.

@visitveddasca intende far conoscere la Veddasca valorizzandone il territorio, pubblicando foto della Valle, ripostando scatti che sono già presenti su uno dei social più conosciuti del momento. Il profilo serve poi per promuovere gli eventi che hanno luogo in valle, così da incentivare il turismo.

Se avete foto della valle che volete far conoscere ad un pubblico più ampio potete inviarle in direct al profilo o semplicemente taggare visit Veddasca (@visitveddasca). È possibile anche inviare video per la IGTV (canale video specifico di Instagram); questi ultimi possono essere inviati per email all’indirizzo visitveddasca@gmail.com.