Il weekend del Circolo Gagarin risuona con gli STORM{O}

Un weekend all’insegna della musica è quello che aspetta il Circolo Gagarin dopo la grande festa di riapertura di settimana scorsa.

L’appuntamento per venerdì sera è con gli STORM{O}. Furia hardcore, contenuti intensi, impatto devastante e intensità forse senza eguali oggi in Italia. Da Belluno, approdano al Circolo dopo aver condiviso il palco con gente come Converge, Norma Jean e molti altri nomi dell’olimpo heavy mondiale. Apre il concerto il post-punk/shoegaze dei Tongues, da Milano. (Ingresso a sottoscrizione 5,00 euro, riservato ai soci ARCI).

Sabato e domenica poi giornate di relax da vivere nei locali di via Galvani con il ritorno della Serata ludica con giochi da tavolo per chi vuole. “Ricordatevi che da quest’anno il Circolo sarà aperto tutte le sere da martedì a domenica compresi, Saremo chiusi solo il lunedì sera”, spiegano dal Gagarin