I 5 Stelle: “Esposto alla Corte dei Conti su Accam”

Il Movimento 5 Stelle passa al contrattacco su Accam e annuncia che lo scorso 12 ottobre «è stato depositato alla Procura Contabile della Corte dei Conti di Milano un esposto in ordine alle presunte irregolarità nella gestione degli esercizi dal 2014 sino al 2017. La Procura dovrà pertanto verificare la sussistenza di eventuali responsabilità emergenti dalla gestione della società stessa».

L’esposto è stato presentato da rappresentanti Istituzionali del Movimento 5 Stelle alla Camera e alla Regione Lombardia: «Questa – fanno sapere i pentastellati – è solo la prima di una serie di azioni che si intende intraprendere affinché si faccia finalmente chiarezza sull’inceneritore ACCAM che già entro fine 2017 avrebbe dovuto definitivamente cessare ogni attività ma che purtroppo così non è stato a causa di continui rinvii degli amministratori che si sono succeduti giustificati con l’impossibilità di ammortizzare le perdite economiche dovute alla pesantissima svalutazione capitale della società degli ultimi anni. La grande incertezza per le sue future sorti desta notevoli preoccupazioni per i cittadini del territorio che hanno già subito per troppo tempo le ricadute ambientali dell’impianto».

Solo ieri Antonelli, che in passato aveva espresso parole poco lusinghiere nei confronti dei deputati e consiglieri grillini, aveva ribadito la necessità di rilanciare l’attività di Accam appellandosi ai soci e aveva rassicurato sull’effettiva fattibilità del nuovo piano industriale che dovrà essere approvato il 21 novembre se non di vuole definitivamente chiudere la storia di questo inceneritore.