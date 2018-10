Il piano industriale di Accam in consiglio comunale con l’incognita Lega

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Busto Arsizio, convocato per martedì 23 ottobre, alle 21.00 nella sala consiliare del palazzo municipale.

Ventuno i punti all’ordine del giorno, consultabili qui. Come sempre, il consiglio sarà trasmesso in diretta sulla web tv Enzo Tortora: per vederlo basta cliccare su Web tv Enzo Tortora in home page e nelle sezioni “La Città” e “Servizi on line”.

Tra i punti all’ordine del giorno spicca sicuramente quello relativo all’approvazione del piano industriale di Accam che punta ad allungare la vita dell’inceneritore fino al 2027. Permangono forti tensioni sul punto anche all’interno della maggioranza dopo le dichiarazioni fatte da Francesco Speroni, segretario cittadino della Lega, il quale avrebbe espresso i suoi dubbi sulla necessità di questa scelta, spalleggiato da 5 Stelle e comitato No Accam. Entro fine mese, sulla scorta del voto in consiglio comunale, il Comune di Busto dovrà esprimere il suo voto sul piano industriale nell’assemblea dei soci di Accam, ormai ad un passo dal portare i libri in tribunale.

Dubbi che fanno traballare ancora una volta la giunta. Molto si capirà anche questa sera con la commissione dedicata al tema che si svolgerà a Palazzo Gilardoni.

Tra gli altri punti spicca anche la variazione di bilancio al piano triennale delle opere e al piano delle alienazioni con l’obiettivo di sbloccare alcuni interventi tra i quali il parcheggio rialzato per il tribunale, la pista di atletica di Sacconago e per alcune opere di manutenzione stradale e del verde.