Il 74esimo anniversario dell’ottobre di sangue varesino pensa al presente

Mancano pochi giorni al 74esimo anniversario dell’ottobre di sangue varesino: il programma delle celebrazioni occupa il weekend del 13 e 14 ottobre, e si prolungherà venerdi 19, con un incontro intergenarazionale alla cooperativa di Biumo e Belforte

«Un anniversario importante, perchè ricorda il sacrificio della vita di alcuni giovani varesini, che l’hanno sacrificata anche per noi – ha sottolineato Claudio Macchi, che durante le celebrazioni presenterà il suo libro “D’ordine del comando germanico” – E dal ricordo di questo passato può crescere la presenza attiva di oggi».

Quest’anno, l’anniversario si colloca in un contesto che vede queste celebrazioni orientate al presente: «In questo momento più che mai va sottolineata l’importanza delle istituzioni, che devono essere sempre piu vicine e partecipi per arginare dei segnali di allarme, che in alcuni casi ci sono: come la sparizione della targa dedicata a Perlasca – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – . Devo dire con grande orgoglio che l’amministrazione comunale in questo momento è particolarmente sensibile a queste iniziative».

Iniziative che, più che per la memoria di chi c’era, servono per perpetuare una testimonianza alle nuove generazioni: «In questi giorni ho partecipato a diverse cerimonie – spiega la presidente di Anpi Provinciale Ester de Tomasi – E quello che mi ha colpito di più è stata in alcuni casi l’emozione dei ragazzi. Penso alla presenza degli studenti a Brissago Valtravaglia, davanti alla lapide dove sono morti alcuni partigiani: mi hanno riempita di domande sulla loro vita e sulla loro morte. Bisogna coltivare queste emozioni dei giovani, affinchè non si perda la memoria e il senso di certe testimonianze. Per questo venerdì 19 abbiamo organizzato anche un confronto tra generazioni sull’argomento».