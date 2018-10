Al mercato “via fiume”, torna la barca del mercoledì

Al mercato sestese del mercoledì mattina i “vicini di casa” piemontesi potranno andare in barca. È stato ripristinato e ha compiuto il primo viaggio quest’oggi, il servizio di collegamento tra Sesto Calende e Castelletto Ticino, via fiume.

La navetta viaggerà tra le due sponde del Ticino, ogni mercoledì mattina in occasione del di mercato settimanale di Sesto. Il servizio è gratuito e sarà attivo fino alla fine dell’anno e in molti già auspicano che possa essere replicato anche nei fine settimana per agevolare gli spostamenti e il turismo.

Al percorso inaugurale della “barca del mercoledì” hanno partecipato i rappresentanti dell’amministrazione del comune piemontese, tra cui il sindaco e presidente della provincia di Novara, Matteo Besozzi, accolti sulla sponda lombarda dall’assessore sestese al commercio Edoardo Favaron.