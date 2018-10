A Bosto il racconto del viaggio in India

Si terrà sabato 13 ottobre all’oratorio di Bosto la serata che conclude e racconta il viaggio in India fatto da una delegazioni di parrocchiani per andare a incontrare i destinatari delle adozioni a distanza che la parrocchia ha portato avanti in questi anni, e il cui diario di viaggio è stato pubblicato anche su Varesenews.

Galleria fotografica Da Bosto all'India: seconda tappa 4 di 7

GUARDA IL DIARIO DI VIAGGIO

L’appuntamento è per le 20, in vicolo Mera 2 (con parcheggio in via Aprica) con una apericena indiana. Dalle 20.45, poi, i viaggiatori racconteranno la loro esperienza attraverso foto e filmati.