Cade un albero nel giardino della scuola

Una conifera è caduta nella notte alla scuola primaria Leonardo da Vinci del quartiere Ronchi di Gallarate.



L’albero si trova sul lato di via Padre Lega, nell’angolo tra un’ala della scuola e la palestra, usata anche da associazioni sportive. È caduto proprio verso la recinzione del viale, per fortuna non verso gli edifici (foto inviate da un lettore).

In generale i danni in città sono stati limitati, mentre si è registrato qualche disagio sulla viabilità: allagati in particolare i sottopassi di via 24 maggio e di viale Schuster (al confine con Cardano), dove le pompe sono andate in tilt. La protezione civile ha presidiato con uomini e mezzi, durante la notte, i punti più delicati, come ad esempio la griglia all’ingresso del tratto interrato del Sorgiorile in via Pegoraro.

Situazione sotto controllo anche a Cassano Magnago, città toccata da due torrenti dal corso bizzoso e tombinati nella zona centrale dell’abitato. Il sindaco Poliseno ha aggiornato i suoi cittadini e ringraziato l’operato della Protezione Civile con un post: