Due paesi senza corrente, chiuse le scuole

Piante abbattute, viabilità difficoltosa e treni in ritardo o cancellati. È ancora il maltempo a fare notizia. Incandescente il centralino dei vigili del fuoco che ha ricevuto centinaia chiamate a causa di alberi caduti.

Galleria fotografica I danni del maltempo 4 di 10

Dalle ore 20 di ieri, lunedì 29 ottobre, alle ore 8 di oggi, hanno effettuato novantadue interventi di soccorso tecnico urgente, causa la forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Decine le richieste per allagamenti e taglio piante.

In totale hanno operato ininterrottamente per tutta la notte quindici squadre con sessanta vigili del fuoco su tutta la provincia (il 112 ha ricevuto 33mila richieste in tutta la provincia).

Decine di interventi per tagli piante sono avvenuti anche nel Luinese dove hanno lavorato tutta la notte due squadre dei vigili del fuoco ininterrottamente (nel video). Numerosi gli interventi dei gruppi ProCiv a Laveno Mombello e dintorni.

È rimasta isolata per alberi caduti per alcune ore nella notte la frazione di Biegno, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, ultima prima del confine di stato di Indemini.

Problemi sempre per alberi caduti anche nell’abitato del Villaggio Olandese a Brezzo di Bedero (dove sono state schiacciate anche alcune auto, vedi qui).

È’ rimasta bloccata attorno alle 4 la strada provinciale tra Ferrera di Varese e Cunardo nel tratto prima dell’Orrido, tornata percorribile attorno alle 6.15.

Interventi per cornicioni pericolanti a Vergobbio di Cuveglio. Sotto controllo costante della protezione civile anche i fiumi Margorabbia, a Mesenzana e Tresa a Luino.

A Brissago Valtravaglia un grosso albero è caduto su un ricovero per animali gestito da un’associazione.

Lavori durati sino a qualche ora fa anche a Porto Ceresio dopo i danni provocati dal maltempo e in particolare dalle raffiche di vento che hanno anche scoperchiato il tetto del bar della stazione e hanno strappato la copertura una scuola . A Cuasso al Monte e Porto Ceresio le scuole sono chiuse, in territorio cuassese si segnala poi l’allagamento della frazione Cavagnano.

A Morazzone un albero è caduto sulla via per Gornate e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

In Valganna semi-isolate le frazioni di Mondonico e Boarezzo, qui le informazioni.

la strada tra Ghirla e Boarezzo

Meno danni nel Sud provincia: un albero è caduto nel cortile di una scuola a Gallarate, ci sono stati alcuni allagamenti di sottopassi, mentre i corsi d’acqua – anche nella vicina Cassano Magnago – sono stati monitorati fino a notte dalla Protezione Civile. Qualche albero caduto sta provocando disagi sulla viabilità vicino a Malpensa.

A Saronno ci sono stati problemi in alcune scuole (al quartiere Matteotti, alla Ignoto Militi di via Antici, alla Damiano Chiesa dove lunedì mattina è caduto anche un albero) e si è allagato il cortile dell’ospedale, con relativi disagi. A Cislago si è allagata una scuola elementare.

Ci sono poi i piccoli problemi legati allo stato delle strade, un po’ ovunque, ad esempio sull’importante asse di viale Europa a Varese.

Maltempo provincia Varese: consiguenze treni e trasporti

Difficoltà sulle linee ferroviarie che riportano problemi: a partire dalla Porto Ceresio-Milano dove i danni provocati dal vento hanno costretto a interrompere i collegamenti su rotaia: questa mattina i trasporti sono garantiti con autobus sostitutivi.

Ritardi o cancellazioni si registrano, però, anche sulle linee Domodossola-Gallarate-Milano dove è stato cancellato il treno in partenza alle 6.49 da Porta Garibaldi, sulla Luino-Malpensa dove si accusano ritardi a causa delle avverse condizioni meteo, sulla Novara-Saronno e sulla Saronno-Lodi per le quali si registrano alcune cancellazioni. Convogli cancellati anche sulla Treviglio-Varese dove non sono stati effettuati il 6.40 e 7.55 da Treviglio, il 5.48 e il 6.18 da Novara.

Problemi anche per i trasporti pubblici su gomma, in conseguenza alle limitazioni alla viabilità. La linea N06 Bisuschio-Ponte Tresa è limitata a Porto Ceresio-piazzale Appiani (lo stesso da cui partono i bus che hanno allestito in sostituzione della ferrovia). Autolinee Varesine sono in costante contatto con il Comune. Si attendono notizie su vie alternative percorribili per arrivare regolarmente verso Brusimpiano e Ponte Tresa.