Dopo il maltempo, occhio alla buca “ammazzagomme”

Dopo le inquietanti piogge di ieri pomeriggio, arrivano gli effetti collaterali non richiesti.

Uno di questi è l’enorme buca che si è aperta in viale Piero Chiara, la continuazione di viale Europa tra il centro e Casbeno che, con quest’ultima, rappresenta una delle più grandi vie di attraversamento della città di Varese. Una buca che ha già “fatto fuori” le gomme dell’automobilista che ce l’ha segnalata.

Il tutto è già stato notato dall’ufficio tecnico del comune, che sta monitorando in queste ore le strade e che ha apposto un cartello di segnalazione pericolo (Due volte, pare: la prima è stato travolto, poi è stato ripristinato) proprio in quel punto.

Per chi si appresta a percorrere quel viale, la prudenza oggi è raccomandata più del solito, anche per non danneggiare l’auto: occhio ai cartelli, in attesa del ripristino del manto stradale.