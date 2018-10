Tornano corrente e treni: la Valceresio verso la normalità

Per fortuna la giornata odierna ha dato una tregua anche in Valceresio, particolarmente colpita dal maltempo di ieri.

Sono decine gli interventi effettuati da Vigili del fuoco, squadre del servizio elettrico e operatori della Protezione civile un po’ in tutta la valle, e molti volontari sono ancora al lavoro soprattutto nelle strade boschive per la rimozione di piante e rami caduti.

A Cuasso al Monte poco prima delle 11.30 è tornata la corrente in molte abitazioni e la situazione sta migliorando in quasi tutto il paese, anche se ci sono ancora abitazioni senza corrente e in alcuni casi anche senz’acqua.

Anche a Brusimpiano squadre di emergenza e tecnici comunali hanno lavorato tutta la mattina per il ritorno alla normalità per l’erogazione dei servizi essenziali.

A Porto Ceresio i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’edificio del Bar della Stazione, dove ieri sera era volato via il tetto.

Sulla linea Varese – Porto Ceresio è stata ripristinata la circolazione ferroviaria, e in mattinata è stata riaperta anche la strada di collegamento Porto Ceresio Cuasso al Monte.

Per quanto riguarda i collegamenti su gomma, Autolinee Varesine comunica che da domani mattina alle 8 la linea N06 Bisuschio-Ponte Tresa torna a fare percorso regolare sfruttando il senso unico alternato. Domani mattina prima della 8 sarà effettuato un percorso alternativo per evitare la strada ancora chiusa, ma si dovrebbe riuscire bene o male a servire tutte le fermate.

Per oggi, invece, il servizio si limita al percorso Bisuschio-Porto Ceresio e viceversa.