Il vento strappa il tetto della ex caserma Moi: scuole chiuse

Anche a Lavena Ponte Tresa i danni causati dal maltempo di ieri sera hanno costretto l’Amministrazione comunale a chiudere il plesso scolastico per la giornata di oggi, martedì 30 ottobre

Nella notte il vento ha infatti strappato una grossa lamiera – oltre 40 metri quatri – che faceva parte della copertura dell’ex caserma Moi di via Nolina, scaraventandolo in un prato e rendendo necessario un intervento di messa in sicurezza dell’area, dove si verifica il passaggio per le scuole.

«Questa notte, a causa del vento, una parte consistente della copertura dell’ex caserma è crollata al suolo – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – E’ necessario mettere in sicurezza la restante parte e per garantire l’incolumità degli studenti e del personale scolastico, sentito il comando dei Vigili del fuoco si è deciso di chiudere la scuola per la giornata odierna».

L’ex caserma Moi, che ospitava la Guardia di finanza, è chiusa da molti anni. Lo stabile è parte del demanio dello Stato, affidato alla Prefettura di Varese.