E’ iniziata la messa in sicurezza del tetto dell’ex caserma Moi

Sono iniziate nel primo pomeriggio le operazioni dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tetto dell’ex Caserma Moi di Lavena Ponte Tresa.

Al lavoro i Vigili del fuoco di Varese, intervenuti con l’autoscala.

L’intervento si è reso necessario dopo che nella notte tra lunedì e martedì il forte vento che ha imperversato sull’Alto Varesotto, aveva fatto letteralmente volare una parte della copertura in lamiera metallica. Il pezzo di lamiera era atterrato su un terreno in via Nolina, principale via di accesso al plesso scolastico, costringendo l’Amministrazione a chiudere le scuole.