Scuole chiuse anche domani, via Nolina e via Pezzalunga chiuse al traffico

Le scuole di Lavena Ponte Tresa resteranno chiuse anche domani.

Lo ha annunciato il sindaco Massimo Mastromarino, che ha anche comunicato la chiusura di via Nolina e via Pezzalunga, dove ci sono appunto le scuole, per consentire la messa in sicurezza dell’ex caserma della Guardia di Finanza dove il vento nella notte di lunedì 29 ottobre ha letteralmente strappato parte della copertura in lamiera, scaraventata a diversi metri di distanza, proprio sulla strada che conduce alle scuole.

(Nella foto i Vigili del fuoco al lavoro questa mattina sul tetto dell’ex caserma)

Viste le festività già in calendario, le scuole resteranno dunque chiuse fino al 4 novembre. Si riapre lunedì 5 novembre.