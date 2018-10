Calcio in diretta: Varese – Fenegrò; Pro Patria – Pro Vercelli

Domenica di calcio nella nostra provincia. Si parte alle ore 15.30 dal “Franco Ossola” con Varese – Fenegrò. Dalle 16.30 spazio allo “Speroni” per la sfida tra Pro Patria e Pro Vercelli. Aggiornamenti in diretta anche per la Caronnese in Serie D e per le altre di Eccellenza. Potrete commentare live e interagire via Instagram e Twitter con gli hashtag #DirettaVn #VareseFenegrò e #ProPatriaProVercelli

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI