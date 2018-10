Comincia “all’olandese” la seconda edizione di Occupy the kitchen!

Sarà mercoledì 31 ottobre il primo evento della seconda edizione di Occupy the kitchen!, rassegna di performances artistico filosofico-economiche sul tema del cibo, per guardare ciò che mangiamo con un occhio diverso, organizzata da Zona Franca, l’originale locale di via Severo Piatti a Varese che ha già stupito i suoi frequentatori con alcune cene, o meglio sarebbe chiamarle “installazioni viventi” in cui tutti i partecipanti sono protagonisti.

Protagonista del primo evento, che mette insieme una cena, una conferenza e una performance artistica, è l’olandese Yoeri Guépin (nella foto sotto), che per la prima volta in Italia mette in tavola i frutti delle sue ricerche, di chef intrigato dall’arte: dove gli ingredienti si combinano con materiali arcaici, i piatti si trasformano in strumenti per raccontare una storia.

OCCUPY THE KITCHEN! IL PROGETTO

Occupy the Kitchen! è un progetto di “food artivism” che prevede di esplorare pratiche contemporanee che attraversano l’arte e l’economia attraverso la lente del cibo: nei fatti, con delle vere e proprie “cene artistiche e filosofiche” che permettono di entrare con l’esperienza in argomenti che attraverso il cibo riportano al senso della vita.

«Questa attività di ricerca e produzione è condotta con un approccio transdisciplinare, coinvolgendo gli artisti, la scienza, gli esperti, ed un atteggiamento attivista, in un ambiente che è commerciale – spiega Evelyn Leveghi, che con Franca Formenti organizza la rassegna – Quello che ci interessa è indagare gli scambi, i rimandi e le relazioni osmotiche e/o conflittuali tra il sistema economico globale che sta intorno al cibo e l’arte contemporanea, impiegando il cibo stesso come mezzo espressivo, campo di indagine e stimolatore di ricordi e sensazioni». Leggi anche Varese - Occupy the kitchen! Cibo artistico a Zona Franca

QUATTRO CENE EVENTI (PIU’ UNA)

La stagione 2018/19 si apre, quindi, mercoledì con Yoeri Guépin (31 ottobre 2018) e proseguirà con la canadese Katie Huckson (15 maggio 2019), l’italiano Carlo Nesler (15 dicembre 2018) e gli artisti turchi dell’ Omnivores Creative Team (15 febbraio 2019).

Un quinto appuntamento si terrà poi dal 5 al 9 aprile, in concomitanza con la Varese Design Week 2019. “Pr(o)vacy” sarà una settimana di food actions e produzioni sviluppate attorno al tema della clandestinità.

ZONA FRANCA, IL TAEKE AWAY GOURMET CHE “CONTRABBANDA” ARTE

Ad ospitare il ciclo è “Zona Franca”, un progetto transdisciplinare nato nel 2014 e sostanziato in un vero e proprio locale bar e take away, che però esplora al suo interno un’ampia varietà di forme di ricerca tra l’arte e l’economia.

Uno spazio di ristorazione, take-away gourmet, di giorno e uno spazio performativo, di sera: per informazioni sull’evento in particolare occupthekitchen.org, info@foodpower.it, +39 340 6793582

L’appuntamento è solo su presentazione: €40/persona (bevande escluse: che però vi potete portare voi)