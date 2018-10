Concerti jazz e aperitivi: il comune spenderà più di 30.000 euro per tre serate

La musica jazz piace a Busto Arsizio e di sicuro piace molto all’amministrazione comunale. Per il prossimo calendario degli Eventi in Jazz Palazzo Gilardoni ha infatti deciso di stanziare più di 30.000 euro per coprire tutte le spese dei tre concerti ad ingresso libero e degli eventi collaterali che saranno organizzati a Busto Arsizio tra il 20 ottobre e il 10 novembre.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Area 101 di Olgiate Olona ma l’amministrazione ha deciso di “assumere il ruolo di copromotore –si legge nella delibera di giunta– ritenendola di particolare interesse culturale per il territorio e i cittadini”. E così a fronte di un preventivo di spesa di 31.500 euro il comune di Busto si impegna a farsi carico di quasi la totalità della spesa, 30.000 euro appunto. Non solo, l’amministrazione crede così tanto in questo evento che finanzierà anche gli aperitivi a margine dei concerti. Con un’altra delibera la giunta ha stanziato 1.400 euro a favore dell’associazione Amici della Nuova Busto Musica “per le spese da sostenere per la realizzazione […] di 3 aperitivi jazz in tre locali cittadini con la partecipazione dei musicisti, apprezzati professionisti, che renderanno piacevole e musicalmente interessante l’anteprima dei concerti serali”. Totale: 31.400 euro.

Una spesa che l’assessore al marketing territoriale rivendica. «Quei soldi sono gli stessi che spendiamo tutti gli anni per questo evento -assicura Paola Magugliani- e sono un investimento minimo per la cultura in città, una città dove tra l’altro si spende molto meno rispetto alle altre». Secondo Magugliani infatti «c’è moltissimo ritorno sul territorio con questa iniziativa» anche grazie agli aperitivi «che riempiono e vivacizzano i nostri bar». E se poi a pagare il conto è il comune è perché «la nostra politica è quella di aiutare tutti e questa si chiama promozione del territorio».

In ogni caso chi fosse interessato a partecipare ai concerti sappia che saranno tutti alle 21 al Teatro Sociale e che il 20 ottobre si esibiranno “Fabio Concato & Di Sabatino Trio”, il 3 novembre 2018 ci sarà un tributo al maestro Renato Sellani e il 10 novembre l’appuntamento avrà il titolo: “Incontro tra Jazz e Musica Classica”.