Controlli ai venditori abusivi, sette verbali

Nuovo round di controlli ai venditori che stazionano nel parcheggio dell’ospedale di Gallarate e del Centro Torri del Seprio a Cascinetta.

(foto inviata da un lettore)

Nella mattina di oggi, giovedì 25 ottobre, è scattato un nuovo blitz, con l’impiego di agenti della Polizia Locale (anche in borghese) per arrivare a sorprendere gli ambulanti nel corso dell’attività di vendita, per poter contestare l’abusivismo commerciale.

Ben otto gli agenti impegnati, a cui si aggiungevano anche altri due in borghese: questa accortezza è necessaria per individuare il momento adatto, perché i venditori devono essere fermati mentre si trovano in area pubblica (il parcheggio in sé è area privata, di proprietà dell’azienda sanitaria).

Sette i verbali elevati, quattro per abusivismo commerciale all’ospedale e tre per questua nel parcheggio del Centro Torri del Seprio. Quattro i sequestri di merce. L’intervento in realtà viene svolto ciclicamente, a fronte delle lamentele per l’atteggiamento insistente di alcuni dei venditori. Anche settimana scorsa erano stati elevati tre verbali.