Controlli notturni, un arresto e varie denunce

Nel corso dell’intera serata e per le prime ore della nottata è stato svolto un servizio coordinato di controllo del territorio interamente nel comune di Samarate.

Durante il servizio è stato tratto in arresto un cittadino romeno, 50enne, controllato durante un posto di blocco all’ingresso del paese, residente a Samarate, sul cui conto è risultato pendente un ordine di cattura per il reato di maltrattamenti in famiglia; arrestato, al termine formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in esecuzione al citato provvedimento ed a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.

Durante i controlli, sono stati inoltre deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica 4 soggetti, tra i 22 e i 36 anni e per guida senza patente un 25enne di Olgiate Olona, poiché durante controllo stradale risultava sprovvisto patente guida perché mai conseguita.

Deferiti anche due persone irregolare sul territorio italiano: per violazione della legge sugli stranieri, un albanese, 35enne, senza fissa dimora, disoccupato, censurato e un marocchino, 30enne, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, censurato.

Inoltre, nelle vicinanze di locali pubblici, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo eroina, hashish e marijuana, e conseguentemente segnalati, quale assuntori, alla competente autorità amministrativa 3 giovani, tra i 17 e i 21 anni, due di Samarate ed uno di Vanzaghello.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificati 63 soggetti, di cui 27 stranieri, e controllate 35 autovetture.