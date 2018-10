Dark Polo Gang a Varese per incontrare i fan

Appuntamento al negozio Varese Dischi con “Dark Polo Gang”, il gruppo italiano della trap. L’appuntamento è per domenica 28 ottobre, in Galleria Manzoni alle 15 in occasione dell’uscita del loro disco “Trap Lovers”.

Per accedere all’incontro è necessario acquistare il disco al negozio Varese Dischi. Per info e prenotazioni chiamateci allo 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com.