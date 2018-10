Davide Peri è il nuovo segretario della Lega

Cambio della guardia nella Lega di Cairate.

Dopo quasi quattro anni, passati sotto l’esperta guida di Ambrogio Magistri, la Sezione di Cairate della Lega ha eletto infatti il suo nuovo segretario.

Il ruolo di Segretario è ora rivestito da Davide Peri, cairatese di 31 anni, che è stato eletto all’unanimità dalla Sezione.

Concluso l’incarico di Magistri per scadenza naturale dei termini, è stato necessario ricorrere a nuove elezioni, dettate anche dall’alternanza di ruoli e di incarichi, volte a far crescere politicamente i militanti che dedicano tempo ed energie alla Sezione.

A Peri spetta il compito di “tracciare e propagandare la linea politica del partito sul territorio, proseguendo l’ottimo lavoro del passato segretario”.

“A Davide Peri vanno i migliori auguri per il nuovo incarico da parte del Segretario uscente e di tutta la sezione. Ad Ambrogio Magistri, che continuerà la sua militanza, vanno i ringraziamenti per il suo operato, e un sincero augurio per le sue attività future”.