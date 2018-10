Duemilalibri arriva a Busto con Dario Crapanzano e il commissario Arrigoni

Duemilalibri, la rassegna letteraria del Comune di Gallarate giunta alla diciannovesima edizione, sbarca a Busto Arsizio e in particolare nella sala Monaco della Biblioteca Roggia mercoledì 24 ottobre alle 18.00.

Protagonista dell’incontro con i lettori sarà Dario Crapanzano, noto autore milanese che presenterà “Arrigoni e l’omicidio nel bosco”, ultimo giallo della serie dedicata alle vicende di Mario Arrigoni, Commissario capo di Porta Venezia.

«Siamo lieti di ospitare in Biblioteca un autore di questo calibro e di partecipare a Duemilalibri, con cui confermiamo la convinta e proficua collaborazione in un’ottica sovracomunale, nell’interesse della qualità della cultura che, come sempre affermo, non ha confini» commenta l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli che sarà presente all’incontro insieme alla sua collega di Gallarate Isabella Peroni.