Un regalo per la città, un regalo per chi ama Varese e la pallacanestro.

Galleria fotografica Enerxenia Arena ripulita grazie a \"Il Basket Siamo Noi\" 4 di 22

Domenica 7 ottobre, in occasione della prima partita di campionato con Brescia, i tifosi varesini avranno una bella sorpresa: un palazzetto dal nuovo aspetto ripulito all’esterno.

Niente più muri sporchi, vetrate imbrattate, rifiuti sparsi davanti agli ingressi

e sulle scalinate.

Una trentina di tifosi de “Il Basket Siamo Noi” infatti con sgrassatori, guanti, scope, palette e vernice hanno pulito la zona degli ingressi, andando poi

anche a ridipingere e abbellire i muri.

Armi vincenti: buona volontà, spirito di squadra e amore incondizionato per la

Pallacanestro Varese.

Un gesto senza precedenti che testimonia quanto l’associazione, proprietaria del 5% delle quote della società di Piazza Montegrappa, stia facendo per la pallacanestro e soprattutto per l’intera città di Varese.

E questa è solo la prima parte, si perché domenica 14 ottobre “i lavori “ riprenderanno, c’è ancora da fare e il dovere chiama.