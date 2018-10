Gianluca Ruggia, un 22enne alla guida della Pro Loco

La Pro Loco di Cassano Magnago sceglie un presidente ventiduenne: le elezioni del sodalizio hanno indicato come nuovo presidente Gianluca Ruggia, 22 anni cassanese da sempre attivo nella vita cittadina.

Idee fresche e giovani per il rilancio della Proloco, oltre a Ruggia sono stati eletti nel Consiglio Direttivo: Stefano Marenda, Francesco Falvo, Mauro Lubraco, Leonardo Marrone, Matia Campanoni, Calogero Bevilacqua, Giusy Verga e Luciana Bissoli.

Il neopresidente Ruggia ha ringraziato il presidente uscente Alfredo Meneghesso ed i consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questi anni ed ha illustrato le linee guida per i prossimi anni dell’ente.

La nuova Proloco prende il via, nel primo consiglio, che è già stato convocato per il giorno 25 ottobre, verranno scelte le cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere.

Ruggia punta molto sul coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio, creando una rete di collaborazione per l’interscambio di idee, attrezzature, mezzi e persone; ha espresso anche la volontà di dare vita alla città con attività e opere di decorazione e abbellimento, dicendo anche di volersi impegnare per diffondere la conoscenza delle realtà storiche, culturali e naturalistiche della città attraverso visite guidate, mostre, esposizioni ed eventi ad hoc; In modo particolare concentrandosi sui concittadini più giovani entrando nelle scuole con mostre o lezioni.ù

Inoltre ha dato alcuni spunti di idee concrete da attuare nel breve peridio come i mercatini di Natale in strada e l’installazione di luci e addobbi, la riproposizione della Giöbia con risottata, del “Cassano Fantasy” e la Festa Pro Loco di fine Estate.