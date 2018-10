Giorni di chiusura per il centro dell’impiego

La sede di Luino del Centro per l’Impiego di Laveno-Luino sarà chiusa nei giorni di mercoledì 31 ottobre, lunedì 5 e lunedì 26 novembre 2018 per consentire la turnazione del personale.

In questi giorni, in caso di urgenze, gli utenti interessati potranno rivolgersi alla sede di Laveno Mombello, situata in via Gaggetto 7/9 o ad una delle altre sedi del territorio, presenti nelle città di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Varese.

Per conoscere recapiti e numeri di telefono, visitare la sezione “Sedi e orari” del sito della Provincia di Varese www.provincia.va.it/lavoro.