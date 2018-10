Granfondo Tre Valli: percorso e strade chiuse

Sabato 6 e domenica 7 ottobre, le strade di Varese e del nord della provincia ospiteranno la 3a edizione della Granfondo Tre Valli Varesine per amatori, organizzata dalla “S. C. Binda” come antipasto per la classica corsa dei professionisti, in programma martedì 9.

Come avvenuto per il recente Mondiale di Gran Fondo (i percorsi saranno identici), la gara porterà alla chiusura di numerose strade per diverse ore, così da permettere agli atleti di gareggiare senza pericolo: a vigilare sul tracciato ci saranno centinaia di addetti tra forze dell’ordine e volontari. Ecco dunque il consueto vademecum per “affrontare” al meglio i disagi della viabilità.

SABATO 6 OTTOBRE

Sabato 6 ottobre si disputa la prova a cronometro sul percorso “della Valganna”. I comuni interessati sono Varese (zona ippodromo e ultimo tratto della tangenziale), Induno Olona (zona Poretti) e Valganna.

Le strade resteranno chiuse dalle 13,45 alle 18. La gara scatterà alle ore 15. Gli orari sono sostanzialmente gli stessi per le zone attraversate dalla corsa.

DOMENICA 7 OTTOBRE

Il segnale di “Fine corsa” dopo il quale saranno riaperte le strade

Nella giornata di domenica si tiene la gara più partecipata, la prova in linea, suddivisa su due percorsi (Gran Fondo di 130 Km; Medio Fondo di 103 Km) in gran parte identici. La prova più lunga avrà un tratto di strada in più (bivio all’andata a Brissago Valtravaglia, ricongiungimento a Mesenzana).

La partenza sarà data “a griglie” e cioè a scaglioni per fasce di sesso e di età. I primi corridori prenderanno il via da Varese alle 9 (via Sacco). Le strade saranno chiuse mezz’ora prima dello start e riaperte pochi istanti dopo il passaggio dell’ultimo partecipante. Il traffico sarà quindi bloccato per tutti i veicoli con l’eccezione di quelli di supporto alla gara e per i mezzi di soccorso che quindi potranno intervenire in caso di necessità.

Ecco dunque gli orari di chiusura, comune per comune, via per via, secondo quanto comunicato dalla “Binda”. Qualche leggera differenza può essere attuata con le ordinanze dai singoli comuni.

VARESE: dalle 08,30 alle 10,41

(vie Sacco, Marcobi-Mte Grappa, Veratti, Aguggiari, Ippodromo, Valganna)

INDUNO OLONA: dalle 08,36 alle 10,50

(via Valganna, SS233)

VALGANNA: dalle 08,43 alle 11,07

(SS233, via Roma, SP29/salita Alpe Tedesco)

CUASSO AL MONTE: dalle 08,56 alle 11,48

(SP29, via al Deserto, fraz. Cavagnano, Cuasso al M., fraz. Borgnana, Cuasso al P.)

PORTO CERESIO: dalle 09,13 alle 11,54

(vie Cuasso, Cantine, Casamora)

BRUSIMPIANO: dalle 09,17 alle 12,19

(vie Varese, Thomas, Bagattini, Ferrari, Santuario, fraz. Ardena)

MARCHIROLO: dalle 09,32 alle 12,31

(via Statale SS233)

CUGLIATE FABIASCO: dalle 09,35 alle 12,44

(SP23 vie Torino, de Amicis, Patrioti, Righini, Piazzetta)

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA: dalle 09,42 alle 12,53

(vie dei Fabi, Campagna, Castendallo, SP23, Bosco)

GRANTOLA: dalle 09,48 alle 13,00

(SP23, vie Bosco, Beverina, Mignani)

MESENZANA: dalle 09,44 alle 14,21

(vie Risorgimento, Vittorio Veneto, Verbano, Copelli, Diaz)

LUINO: dalle 09,53 alle 13,12

(via Gorizia, Ponte Bricco)

GERMIGNAGA: dalle 09,56 alle 13,16

(SS394, vie Stehli, Huber, Mameli)

BREZZO DI BEDERO: dalle 09,59 alle 14,06

(SP69; SP31, via Manzoni, SP43, fraz. Roggiano, fraz. Villaggio Ol.)

CASTELVECCANA: dalle 10,09 alle 13,45

(SP69, SP31, vie Galilei, Campagna, Domo)

PORTO VALTRAVAGLIA: dalle 10,13 alle 13,54

(SP31, via Mediavalle, fraz. Muceno, vie Colombo, 20 settembre)

BRISSAGO VALTRAVAGLIA: dalle 10,24 alle 14,15

(SP43, vie Gaggio, della Froda, Cadorna, Mesenzana)

CASSANO VALCUVIA: dalle 09,51 alle 14,25

(Statale SS394)

FERRERA DI VARESE: dalle 09,53 alle 14,34

(SP30, vie Linate, Tre Strade)

MASCIAGO PRIMO: dalle 09,56 alle 14,36

(via per Ferrera)

RANCIO VALCUVIA: dalle 09,57 alle 14,49

(vie per Ferrera, Valganna, Roma, SP62)

BRINZIO: dalle 10,04 alle 14,57

(Madonnina dei Ciclisti, vie Marconi, Monte Rosa)

CASTELLO CABIAGLIO: dalle 10,13 alle 15,07

(SP45)

CUVIO: dalle 10,17 alle 15,16

(SP45)

ORINO: dalle 10,17 alle 15,20

(SP45, vie Europa, Cadorna)

AZZIO: dalle 10,20 alle 15,22

(SP45 vie Cadorna, Vittorio Veneto)

GEMONIO: dalle 10,22 alle 15,35

(SP45, vie Castelli, Verdi, rotatoria per Caravate – cimitero)

CARAVATE: dalle 10,28 alle 15,37

(vie XX Settembre, XXV Aprile)

SANGIANO: dalle 10,32 alle 15,49

(vie IV Novembre, Colombo, Mameli, Garibaldi, Cadorna, Diaz)

MONVALLE: dalle 10,35 alle 15,54

(vie Volta, IV Novembre, Rimembranze, Ferraris)

BESOZZO: dalle 10,35 alle 15,56

(SP32, via Massino)

BREBBIA: dalle 10,40 alle 16,06

(vie Monte Nero, Mazzini, Garibaldi, SP32, del Ponticello)

MALGESSO: dalle 10,45 alle 16,14

(viale Industria, vie Piave/Sovrappasso, Cavour, Bardello, Varese)

BARDELLO: dalle 10,50 alle 16,22

(vie Masaccio, SP35, SP23, vie XXV Aprile, Roma, Quaglia, SP50 per Gavirate)

GAVIRATE: dalle 10,52 alle 16,36

(SP50, SP1, vie al Chiostro, Rovera, Calcinate)

VARESE: dalle 11,00 alle 17,00

(SP1 Calcinate, vie Vigevano, Macchi, Dezza, Maestri del lavoro, Daverio – Coop – Talamoni, Corridoni, Trentini, Ghiringhelli, piazza Libertà, vie XXV Aprile, Sanvito, Sacco – ARRIVO)