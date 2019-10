Granfondo Tre Valli Varesine, la carica dei 1500

Erano 1.525 gli amanti del ciclismo che si sono dati appuntamento questa mattina, 6 ottobre 2019 in via Sacco a Varese per la 4° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Galleria fotografica Gran Fondo 2019 4 di 14

Netta preponderanza degli uomini, tra i partenti: erano in 1.410. Ma ben 115 sono state le donne che hanno gareggiato con loro.

627 i ciclisti che hanno affrontato il percorso lungo della Gran Fondo, mentre 816 quelli che hanno affrontato il Medio Fondo, e 82 i fuori classifica.

510 i team iscritti e 31 le nazioni presenti: le più rappresentate sono la vicina Svizzera, l’Inghilterra, la Germania, la Francia e la Russia ma non mancano ciclisti dall’America, Australia, Brasile, Canada, Colombia, Egitto.

Federico Pozzetto con 3 ore e 23 minuti è stato il più veloce a completare il percorso della Gran Fondo.

58 sono stati gli allievi dell’Istituto Falcone di Gallarate che, guidati dal professor Andrea Ferro, hanno cucinato oltre 3.000 pasti per l’ormai famoso Pasta Party finale. Fondamentale il supporto di Tigros.

650 i volontari della S.C. Binda impegnati per la migliore e più sicura riuscita dell’evento.

A rendere possibile l’organizzazione di questo grande evento contribuiscono in maniera significativa, istituzioni pubbliche come Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese e la Camera di Commercio di Varese che grazie alla Varese Sport Commission è stata impegnata in prima linea nella promozione del turismo sportivo. Federalberghi Varese e la segreteria alberghiera di Varese Convention&Visitors Bureau che hanno offerto supporto organizzativo e logistico all’evento. Confcommercio e Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese.

A loro si affiancano enti e aziende del territorio che lavorano al fianco degli Organizzatori per rendere ogni anno migliore questo grande momento di sport. I Main Sponsor sono: GIANT, LIV, TIGROS, Ferrovie Nord, Eolo, GiGroup, HUPAC, GuudCure, Elmec, Kratos e Banco BPM.

Altre informazioni sul sito http://www.trevallivaresine. com/granfondo-tre-valli- varesine-2019/